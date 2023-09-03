ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии

БАКУ/Trend/ - Позиции азербайджанской армии в Дашкесанском и Шахбузском направлениях подверглись обстрелу.

Об этом сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана.

"2 сентября с 21:15 до 3 сентября 01:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Гюнашли Басаркечярского района и Мартирос Пашалинского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Астаф Дашкесанского района и Шада Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики", - сказали в министерстве.

В ведомстве добавили, что подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанных направлениях.