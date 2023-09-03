Община Западного Азербайджана резко осудила последнее заявление Пашиняна

БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана решительно осуждает тот факт, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 2 сентября 2023 года выразил территориальные претензии к Азербайджанской Республике, выступив с поздравительным обращением по случаю «годовщины» принятия так называемой «Декларации о независимости Нагорного Карабаха».

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении, распространенном Общиной Западного Азербайджана.

Как отмечается, такая позиция премьер-министра, помимо неуважения к нормам и принципам международного права, показывает неизмеримый уровень лицемерия в политике этой страны.

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