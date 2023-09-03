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Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо капитанам-регентам Республики Сан-Марино

Политика Материалы 3 сентября 2023 11:19 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо капитанам-регентам Республики Сан-Марино

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо капитанам-регентам Республики Сан-Марино Алессандро Скарано и Адель Тоннини.

«Ваши превосходительства,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю вас и в вашем лице весь ваш народ по случаю национального праздника Сан-Марино – Дня Республики, передаю наилучшие пожелания.

В столь знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Сан-Марино – постоянного благополучия и процветания»,- говорится в письме.

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