Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо капитанам-регентам Республики Сан-Марино

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо капитанам-регентам Республики Сан-Марино Алессандро Скарано и Адель Тоннини.

«Ваши превосходительства,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю вас и в вашем лице весь ваш народ по случаю национального праздника Сан-Марино – Дня Республики, передаю наилучшие пожелания.

В столь знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Сан-Марино – постоянного благополучия и процветания»,- говорится в письме.