Телеканал BBC должен положить конец пропаганде армянского сепаратизма - Совет печати Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В последнее время телеканал BBC, в том числе азербайджанская служба этой медиаорганизации, транслирует необъективные материалы и выдвигает предвзятые утверждения об отношениях между Азербайджаном и Арменией, текущей ситуации на территории проживания армян в Карабахском экономическом регионе Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Совета печати Азербайджана.

«В этих материалах пропагандируются армянские сепаратисты в Карабахском регионе, который является суверенной территорией Азербайджана, и предпринимаются попытки легализовать их "деятельность". Все это вызывает у азербайджанского народа справедливую озабоченность и недовольство, гнев и возмущение.

Подобная деятельность BBC является явным пренебрежением к журналистским принципам и оскорблением ценностей цивилизованных СМИ. Азербайджанское общество считает, что журналистика не должна нести манипулятивную миссию и не должна злоупотреблять возможностями свободы слова. Телеканал BBC и его азербайджанская служба игнорируют это требование, предоставляют платформу остаткам сепаратистов в Карабахе, с большим рвением транслируют то, что они говорят, и в результате, действуя необъективно, отодвигают реальные факты на второй план.

Однобокое и искажающее реальность отношение телеканала BBC к мирному процессу между Азербайджаном и Арменией, к вопросам, связанным с отправкой продовольствия для армян в Карабахе, неприемлемо. Такой подход в корне противоречит воле и позиции нашего народа. Мы твердо заявляем, что предоставление BBC эфира представителям сепаратистских сил в Карабахе, отведение места фейковым сентиментальным сценам, противоречащим действительности в сложившейся ситуации, является попыткой запутать мировое сообщество и сформировать у него неправильное мнение.

Неприемлемая деятельность BBC превращает угрозу территориальной целостности и суверенитету государств в обыденное явление и создает крайне опасный прецедент для различных регионов мира. Такая позиция чужда миру и спокойствию, порядку и процветанию. Очень жаль, что известный в мире и считающийся образцом в области журналистской этики институт СМИ стал инструментом авантюристической политики.

Наше общество, как и наше медиасообщество, осуждает крайне безразличную к журналистской этике деятельность телеканала BBC и его азербайджанской службы, а также отдельные моменты, вытекающие из этой деятельности, и считает необходимым принять меры против подобных ситуаций.

Выражая мнение медиасообщества нашей страны, а также интересы и интересы нашего народа в целом, Совет печати приходит к выводу, что нынешний подход BBC к реалиям независимого Азербайджана нежелателен. Либо эта медиа-организация должна научиться уважать территориальную целостность и суверенитет нашей страны, принося извинения, и быть в состоянии доказать свое искреннее намерение своей практической деятельностью, либо ее деятельность в Азербайджане должна быть приостановлена ​​и ее аккредитация отозвана»,- говорится в заявлении.