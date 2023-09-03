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Делегация ОИС посетила разрушенное кладбище в Физули (ФОТО)

Политика Материалы 3 сентября 2023 14:09 (UTC +04:00)
Делегация ОИС посетила разрушенное кладбище в Физули (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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БАКУ /Trend/ - Сотрудники аппарата омбудсмена и делегация Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества посетили кладбище Гараханбейли в Физулинском районе, передает в воскресенье карабахское бюро Trend.

Гостям рассказали об армянском вандализме на кладбище в период оккупации. Было отменено, что с кладбища были вывезены все надгробия.

Отметим, что сегодня началась поездка делегации Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества на освобожденные от оккупации территории. Основная цель поездки – расследование на месте фактов разрушения Арменией принадлежащих азербайджанцам религиозно-культурных памятников и кладбищ, сбор информации об азербайджанцах, пострадавших в результате оккупации и ракетных обстрелов, а также подготовка отчета и его представление международной общественности.

Делегация ОИС посетила разрушенное кладбище в Физули (ФОТО)
Делегация ОИС посетила разрушенное кладбище в Физули (ФОТО)
Делегация ОИС посетила разрушенное кладбище в Физули (ФОТО)
Делегация ОИС посетила разрушенное кладбище в Физули (ФОТО)
Делегация ОИС посетила разрушенное кладбище в Физули (ФОТО)
Делегация ОИС посетила разрушенное кладбище в Физули (ФОТО)
Делегация ОИС посетила разрушенное кладбище в Физули (ФОТО)
Делегация ОИС посетила разрушенное кладбище в Физули (ФОТО)
Делегация ОИС посетила разрушенное кладбище в Физули (ФОТО)
Делегация ОИС посетила разрушенное кладбище в Физули (ФОТО)
Делегация ОИС посетила разрушенное кладбище в Физули (ФОТО)
Делегация ОИС посетила разрушенное кладбище в Физули (ФОТО)
Делегация ОИС посетила разрушенное кладбище в Физули (ФОТО)
Делегация ОИС посетила разрушенное кладбище в Физули (ФОТО)
Делегация ОИС посетила разрушенное кладбище в Физули (ФОТО)
Делегация ОИС посетила разрушенное кладбище в Физули (ФОТО)
Делегация ОИС посетила разрушенное кладбище в Физули (ФОТО)
Делегация ОИС посетила разрушенное кладбище в Физули (ФОТО)
Делегация ОИС посетила разрушенное кладбище в Физули (ФОТО)
Делегация ОИС посетила разрушенное кладбище в Физули (ФОТО)
Делегация ОИС посетила разрушенное кладбище в Физули (ФОТО)
Делегация ОИС посетила разрушенное кладбище в Физули (ФОТО)
Делегация ОИС посетила разрушенное кладбище в Физули (ФОТО)
Делегация ОИС посетила разрушенное кладбище в Физули (ФОТО)
Делегация ОИС посетила разрушенное кладбище в Физули (ФОТО)
Делегация ОИС посетила разрушенное кладбище в Физули (ФОТО)
Делегация ОИС посетила разрушенное кладбище в Физули (ФОТО)
Делегация ОИС посетила разрушенное кладбище в Физули (ФОТО)
Делегация ОИС посетила разрушенное кладбище в Физули (ФОТО)
Делегация ОИС посетила разрушенное кладбище в Физули (ФОТО)
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