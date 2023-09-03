Делегация ОИС посетила разрушенную мечеть в Физули (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники аппарата омбудсмена и делегация Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества посетили разрушенную мечеть в селе Мердинли Физулинского района, передает в воскресенье карабахское бюро Trend.

До сведения гостей довели тот факт, что армяне использовали мечеть в селе Мердинли как хлев. В период оккупации армянские вандалы разграбили село и стерли его с лица земли.

Были разрушены все дома, социальные объекты, фермерские хозяйства.

Отметим, что сегодня началась поездка делегации Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества на освобожденные от оккупации территории. Основная цель поездки – расследование на месте фактов разрушения Арменией принадлежащих азербайджанцам религиозно-культурных памятников и кладбищ, сбор информации об азербайджанцах, пострадавших в результате оккупации и ракетных обстрелов, а также подготовка отчета и его представление международной общественности.