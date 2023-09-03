Представители ОИС провели совместную миссию по установлению фактов в Физули (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По приглашению Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджанской Республики Сабины Алиевой делегация во главе с председателем Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИC) Мухаммадом Лавалем Сулейманом, совместно с сотрудниками аппарата омбудсмена провела миссию по установлению фактов в Физули, передает в воскресенье карабахское бюро Trend.

Основной целью миссии является расследование на месте фактов разрушения принадлежащих азербайджанцам религиозных и культурных памятников и кладбищ на освобожденных территориях Азербайджана, подготовка доклада о результатах и ​​представление его международному сообществу.

Делегация осмотрела жилые дома, гражданские объекты, религиозные, культурные и исторические памятники, разрушенные армянскими вооруженными силами в Физули в период оккупации. Проведен мониторинг разрушенных кладбищ Гараханбейли, мечети Мердинли, а также социально-культурных объектов в историческом центре города.

Гости также посетили аэропорт Физули, новый жилой район города Физули, среднюю школу №1 имени Мирзы Улугбея.

Делегация встретилась с жителями города Физули, пострадавшими от армянской оккупации, и была проинформирована о военных преступлениях, совершенных против мирного населения во время Первой и Второй Карабахских войн.