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Началась поездка делегации ОИС в Агдам (ФОТО)

Политика Материалы 3 сентября 2023 18:59 (UTC +04:00)
Началась поездка делегации ОИС в Агдам (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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АГДАМ /Trend/ - Началась поездка делегации Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИC) в освобожденный Агдамский район, передает в воскресенье карабахское бюро Trend.

В поездке принимает участие делегация, возглавляемая председателем Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества Мухаммадом Лавалем Сулейманом, и сотрудники аппарата омбудсмена.

В ходе поездки будет продолжен мониторинг разрушенных религиозных объектов и кладбищ в освобожденном Агдамском районе и ознакомление с ходом восстановительных работ.

Отметим, что делегация, которая будет находиться с визитом в Азербайджане до 6 сентября, проведет миссию по установлению фактов в Агдамском, Физулинском районах и городе Гянджа.

Началась поездка делегации ОИС в Агдам (ФОТО)
Началась поездка делегации ОИС в Агдам (ФОТО)
Началась поездка делегации ОИС в Агдам (ФОТО)
Началась поездка делегации ОИС в Агдам (ФОТО)
Началась поездка делегации ОИС в Агдам (ФОТО)
Началась поездка делегации ОИС в Агдам (ФОТО)
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