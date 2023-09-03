Началась поездка делегации ОИС в Агдам (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - Началась поездка делегации Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИC) в освобожденный Агдамский район, передает в воскресенье карабахское бюро Trend.

В поездке принимает участие делегация, возглавляемая председателем Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества Мухаммадом Лавалем Сулейманом, и сотрудники аппарата омбудсмена.

В ходе поездки будет продолжен мониторинг разрушенных религиозных объектов и кладбищ в освобожденном Агдамском районе и ознакомление с ходом восстановительных работ.

Отметим, что делегация, которая будет находиться с визитом в Азербайджане до 6 сентября, проведет миссию по установлению фактов в Агдамском, Физулинском районах и городе Гянджа.