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Тегеран поддерживает возобновление формата Иран-Азербайджан-Турция

Политика Материалы 3 сентября 2023 19:57 (UTC +04:00)
Тегеран поддерживает возобновление формата Иран-Азербайджан-Турция

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Тегеран поддерживает возобновление формата Иран-Азербайджан-Турция.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом 3 сентября в Тегеране.

По его словам, Иран имеет единогласное мнение с Турцией по предложению турецкого коллеги восстановить мир и стабильность на Кавказе и перезапустить трехсторонний формат Иран-Азербайджан-Турция с целью обеспечения прочного сотрудничества. В этом направлении будут предприняты совместные шаги, подчеркнул он.

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