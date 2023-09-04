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Посольство Азербайджана в Украине отложило запуск мобильной консульской службы

Политика Материалы 4 сентября 2023 10:40 (UTC +04:00)
Посольство Азербайджана в Украине отложило запуск мобильной консульской службы

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/ - Посольство Азербайджана в Украине отложило запуск мобильного консульства из-за военной ситуации в стране.

Как передает в понедельник Trend, об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в социальной сети "Х" (Twitter).

«В связи с небеопасной ситуацией ввиду продолжающихся военных действий в Украине, внедрение мобильной консульской службы, запланированное на 9 сентября 2023 года, переносится на неопределенный срок», - отмечено в сообщении диппредставительства.

Напомним, что некоторое время назад консульский отдел посольства Азербайджана в Украине планировал 9 сентября запустить мобильное консульское обслуживание в Одессе.

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