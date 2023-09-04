Умышленные обстрелы и бомбардировки жилых районов являются военным преступлением - заместитель председателя НКПЧ ОИС

БАКУ/Trend/ - Умышленные обстрелы жилых районов и бомбардировки их в ночное время, пока люди спят, являются военным преступлением и нарушением международного права.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил заместитель председателя НКПЧ ОИС Гаджи Али Ачыкгюль.

Он отметил, что война является событием, которого никто не желает и весьтись она должна только между военными.

«Мы прибыли сюда с 4-дневным визитом. Ранее мы уже были тут в сентябре 2021 года. Основной целью нашего нынешнего визита является расследование и выявление военных преступлений, а также нарушений прав человека, совершенных Арменией до 44-дневной войны на протяжении примерно 30-летней оккупации, подготовка отчета на основе полученных фактов и доведение его до международной общественности. Вчера мы посетили Физулинский район, затем отправились в Агдам и сегодня в Гянджу.

Основные нарушения прав человека, которые мы видим, это разграбление кладбищ, снос и порча надгробий. Мы также в очередной раз стали свидетелями разрушения мечетей. Те мечети, которые уцелели были превращены в хлев, где наряду с другими домашними животными содержались и свиньи. Подобное можно трактовать, как преступление на почве ненависти. Разрушение памятников культуры, лишение людей возможности жить в человеческих условиях, в том числе принуждение более миллиона человек покинуть свои дома, являются одними из главных нарушений прав человека Женевской конвенции», - сказал он.

Ачыкгюль также добавил, что сегодня делегация находится в Гяндже, где на месте был зафиксирован факт бомбардировки жилой местности во время 44-дневной войны.

"Ракетный удар унес жизни шестерых детей, а их игрушки выставлены в музее под открытым небом, что является душераздирающим зрелищем", - подчеркнул он.