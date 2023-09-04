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ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана

Политика Материалы 4 сентября 2023 11:47 (UTC +04:00)
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана, передает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Сообщается, что 4 сентября в 09:50 подразделения ВС Армении со своих позиций, расположенных в направлении населенного пункта Араздеян Девелинского района, обстреляли позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Гейдарабадского населенного пункта Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

"ВС Азербайджана были приняты ответные меры", - говорится в сообщении ведомства.

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