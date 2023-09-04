БАКУ/Trend/ - ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана, передает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Сообщается, что 4 сентября в 09:50 подразделения ВС Армении со своих позиций, расположенных в направлении населенного пункта Араздеян Девелинского района, обстреляли позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Гейдарабадского населенного пункта Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

"ВС Азербайджана были приняты ответные меры", - говорится в сообщении ведомства.