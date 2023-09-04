В Азербайджанской армии проводятся состязания по боевой подготовке (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Согласно плану подготовки на 2023 год, в рамках недели боевой подготовки, в азербайджанской армии проводятся состязания батальонов, частей, дивизионов и батарей, передает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Основная цель соревнований, которые будут проходить в несколько этапов, - поддержание высокого уровня боевой готовности подразделений, совершенствование практических навыков военнослужащих, повышение стремления личного состава к здоровой конкуренции. По итогам состязаний состоится награждение победителей", - говорится в сообщении министерства.