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В Азербайджанской армии проводятся состязания по боевой подготовке (ФОТО)

Политика Материалы 4 сентября 2023 17:30 (UTC +04:00)
В Азербайджанской армии проводятся состязания по боевой подготовке (ФОТО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - Согласно плану подготовки на 2023 год, в рамках недели боевой подготовки, в азербайджанской армии проводятся состязания батальонов, частей, дивизионов и батарей, передает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Основная цель соревнований, которые будут проходить в несколько этапов, - поддержание высокого уровня боевой готовности подразделений, совершенствование практических навыков военнослужащих, повышение стремления личного состава к здоровой конкуренции. По итогам состязаний состоится награждение победителей", - говорится в сообщении министерства.

В Азербайджанской армии проводятся состязания по боевой подготовке (ФОТО)
В Азербайджанской армии проводятся состязания по боевой подготовке (ФОТО)
В Азербайджанской армии проводятся состязания по боевой подготовке (ФОТО)
В Азербайджанской армии проводятся состязания по боевой подготовке (ФОТО)
В Азербайджанской армии проводятся состязания по боевой подготовке (ФОТО)
В Азербайджанской армии проводятся состязания по боевой подготовке (ФОТО)
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