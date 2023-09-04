БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Венгрию встретился с министром иностранных дел и торговли страны Петером Сиярто.

Об этом в понедельник сказали Trend в МИД Азербайджана.

Встреча один на один между министрами продолжилась с участием делегаций обеих сторон, состоялось первое заседание Азербайджано-венгерского стратегического диалога.

В ходе встречи прошел обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией в двустороннем и многостороннем форматах, а также региональным вопросам. Были отмечены важность и роль взаимных визитов на высоком уровне и политического диалога в развитии отношений. Обсуждены возможности дальнейшего расширения сотрудничества с Венгрией в сферах экономики, торговли, фармацевтики, культуры, образования, спорта и других сферах. Подчеркивалось, что партнерство в сфере энергетики играет ключевую роль в отношениях стран, а такие направления, как транспорт и логистика, внесут дополнительный вклад в сотрудничество.

На встрече министр Джейхун Байрамов предоставил подробную информацию о текущей региональной ситуации и реалиях в постконфликтный период, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, постоянной демонстрации Арменией неконструктивного подхода, совершении ею военных и политических провокаций, пренебрежении ею своими обязательствами, подчеркнуто, что Армения до сих пор не вывела полностью свои вооруженные силы с суверенных территорий Азербайджана.

Венгерская сторона была проинформирована о мирной повестке дня, инициированной азербайджанской стороной, о противоречивой и провокационной позиции Армении на фоне конструктивного подхода Азербайджана. В частности, было отмечено, что Армения всячески препятствует усилиям по реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, распространяет ложь относительно дороги Лачин-Ханкенди. Подчеркнуто, что по Лачинской дороге ежедневно проходят армянские жители, а для перевозки крупногабаритных грузов Азербайджан предложил использовать дорогу Агдам-Ханкенди.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о масштабной реконструкции, проводимой Азербайджаном на своих освобожденных от оккупации территориях, была выражена благодарность венгерской стороне за интерес, проявленный к этому процессу.

Затем министры подписали протокол 1-го заседания Азербайджано-венгерского стратегического диалога.

На брифинге для прессы министры выступили с заявлениями по итогам встречи и ответили на вопросы журналистов, говорится в заявлении МИД.