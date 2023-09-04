Джейхун Байрамов выступил на конференции глав дипмиссий Венгрии

БАКУ /Trend/ - 4 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Венгрию выступил на ежегодной конференции глав дипломатических миссий Венгрии, где ответил на многочисленные вопросы относительно азербайджано-венгерских отношений, текущей ситуации в регионе, энергетической безопасности, диверсификации транспортных коридоров, постконфликтном процессе между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщили Trend в понедельник в пресс-службе МИД Азербайджана, министр отметил, что азербайджано-венгерские отношения, основанные на крепкой дружбе, общих ценностях и интересах, а также многостороннем сотрудничестве, сегодня стремительно развиваются, поднимаясь до уровня многомерного стратегического партнерства, и во многом являются образцовыми. Он с удовлетворением отметил проведение в рамках визита первого заседания Азербайджано-венгерского стратегического диалога.

Было подчеркнуто, что политический диалог на высоком уровне создает благоприятную базу для развития экономического сотрудничества между двумя странами, регулярные заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству имеют большое значение с точки зрения дальнейшего расширения сотрудничества в области экономики, энергетики, торговли и инвестиций. Джейхун Байрамов, высоко оценивший активную деятельность ряда венгерских компаний в Азербайджане, коснулся расширения двусторонних экономических связей в различных сферах между нашими странами также в других секторах, включая туризм, фармацевтику и т. д.

Было отмечено, что Азербайджан придает большое значение укреплению связей сотрудничества на региональном уровне, в рамках которых наша страна ведет диалог в том числе с Европейским союзом (ЕС) по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая политическое сотрудничество, региональную безопасность, энергетическое партнерство. Была выражена уверенность в том, что Венгрия во второй половине 2024 года во время председательства в Совете ЕС внесет ценный вклад в сотрудничество между Азербайджаном и ЕС, в том числе в переговоры по проекту соглашения о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС. Также, говоря об актуальности транспортных маршрутов из Центральной Азии через Каспийское море и далее через Азербайджан, министр подчеркнул важность диверсификации и модернизации транспортной инфраструктуры страны. Он отметил большие инвестиции Азербайджана в транспортную инфраструктуру, важность ряда проектов транспортной инфраструктуры для укрепления торговли и логистики между Европой и Азией, в том числе международного транспортного маршрута "Средний коридор – Транскаспийский международный транспортный маршрут", который является доступной и безопасной альтернативой. В частности, было сказано о важности Зангезурского коридора, который может улучшить связность в пределах Среднего коридора.

Участники конференции были проинформированы об агрессии Армении против Азербайджана, Отечественной войне, мирной повестке. Министр рассказал о продолжении Арменией незаконного военного присутствия на суверенных территориях Азербайджана, противоречащего обязательствам и являющегося основным препятствием для межгосударственной нормализации, о постоянных военных провокациях Армении, в том числе минной угрозе с ее стороны, постоянном вмешательстве во внутренние дела Азербайджана, препятствовании диалогу между центральными органами власти Азербайджана и местными жителями армянского происхождения, масштабной клеветнической кампании Армении на международном уровне. Была высоко оценена поддержка Венгрией суверенитета и территориальной целостности Азербайджана как во время конфликта, так и после него.

Было заявлено о решимости Азербайджана интегрировать проживающих в Карабахском регионе жителей армянского происхождения в свое политическое, социальное, экономическое пространство, рассказано о проводимых беспрецедентных работах по восстановлению и реконструкции на освобожденных от оккупации землях, выражена благодарность венгерским друзьям за готовность оказать поддержку Азербайджану в процессе восстановления территорий, освобожденных от оккупации.