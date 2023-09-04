Армения препятствует диалогу между властями Азербайджана и жителями армянского происхождения в Карабахе - глава МИД

БАКУ /Trend/ - Армения препятствует диалогу между властями Азербайджана и местными жителями армянского происхождения в Карабахе.

Как сообщает Trend, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сказал во время выступления на конференции глав дипломатических миссий Венгрии.

Участники конференции были проинформированы об агрессии Армении против Азербайджана, Отечественной войне, постконфликтной мирной повестке. Министр рассказал о продолжении Арменией незаконного военного присутствия на суверенных территориях Азербайджана, противоречащего обязательствам и являющегося основным препятствием для межгосударственной нормализации, о постоянных военных провокациях Армении, в том числе минной угрозе с ее стороны, постоянном вмешательстве во внутренние дела Азербайджана, препятствовании диалогу между центральными органами власти Азербайджана и местными жителями армянского происхождения

Было заявлено о решимости Азербайджана интегрировать проживающих в Карабахском регионе жителей армянского происхождения в свое политическое, социальное, экономическое пространство, рассказано о проводимых беспрецедентных работах по восстановлению и реконструкции на освобожденных от оккупации землях, выражена благодарность венгерским друзьям за готовность оказать поддержку Азербайджану в процессе восстановления территорий, освобожденных от оккупации.

Отметим, что 4 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Венгрию выступил на ежегодной конференции глав дипломатических миссий Венгрии, где ответил на многочисленные вопросы относительно азербайджано-венгерских отношений, текущей ситуации в регионе, энергетической безопасности, диверсификации транспортных коридоров, постконфликтном процессе между Азербайджаном и Арменией.