БАКУ /Trend/ - Раввин германской армии и федеральной земли Саксония поддержал кампанию против использования Холокоста армянской пропагандой, сообщает в понедельник Trend.

«Присоединяюсь к моим коллегам-раввинам и разделяю их мнение», - написал на своей странице в Facebook. раввин ВС Германии и федеральной земли Саксония Жолт Балла.

Таким образом он поддержал кампанию авторитетных раввинов со всего мира против демонизации Азербайджана и использования темы Холокоста армянской пропагандой.

Уроженец Венгрии Жолт Балла, служащий раввином в Лейпциге, два года назад был назначен властями Германии первым более чем за сто лет военным раввином Бундесвера.

Отметим, что ​​еврейские религиозные СМИ в Израиле, Франции и США широко освещают выступление раввинов разных стран против антиазербайджанской кампании.

С 27 августа уже более десятка крупных еврейских религиозных представителей публично выступили против демонизации Азербайджана и использования армянской пропагандой темы Холокоста.