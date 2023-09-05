Бронированная машина разминирования "Revival P" передана ANAMA со стороны Фонда Возрождения Карабаха (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Как уже сообщалось, 26 августа 2023 года бронированная машина разминирования "Revival P" производства компании Improtex Industries (Азербайджан) была передана азербайджанскими предпринимателями в дар Фонду Возрождения Карабаха (QDF).

4 сентября состоялась церемония, посвященная передаче этой машины Агентству по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) со стороны Фонда Возрождения Карабаха.

В церемонии приняли участие председатель правления Агентства по разминированию Азербайджанской Республики Вугар Сулейманов, председатель Правления QDF Рахман Гаджиев, член Наблюдательного совета QDF, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Ровшан Рзаев, член Наблюдательного совета QDF, депутат Милли Меджлиса Фатма Йылдырым, руководство Группы компаний Improtex, партнеры и доноры Фонда, а также представители СМИ.

Председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев отметил, что победа азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством Главнокомандующего Ильхама Алиева создала новую реальность в регионе, а также открыла новый этап созидания в истории нашей страны.

Говоря о деятельности Фонда и реализуемых проектах, он отметил, что отношения с донорами и партнерами развиваются с самого основания Фонда. Рахман Гаджиев подчеркнул, что передача бронированной машины разминирования "Revival P" в день города Лачын придает этому событию особое значение.

Председатель Правления Фонда выразил уверенность, что переданная в дар техника внесет большой вклад в очистку оккупированных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, тем самым обеспечив безопасность жителей этих территорий.

Р.Гаджиев выразил благодарность всем, кто участвовал в передаче специальной техники в дар Фонду, назвав этот акт благотворительности достойным примером для подражания.

Председатель правления ANAMA Вугар Сулейманов предоставил участникам мероприятия обширную информацию о проводимых на освобожденных от оккупации территориях операциях по очистке от мин.

После выступлений были продемонстрированы видеоролики, посвященные деятельности ANAMA, а также бронированной машине разминирования "Revival P".

Далее председателю правления ANAMA был вручен техпаспорт машины.

Затем участникам мероприятия были продемонстрированы технические возможности техники.

Напомним, что ранее при посредничестве Фонда Возрождения Карабаха различным структурам неоднократно передавалась различная техника, которая по сей день применяется в восстановительных и строительных работах на освобожденных от оккупации территориях.

Фонд Возрождения Карабаха благодарит партнеров, пожертвовавших материальные средства и технику на восстановление освобожденных от армянской оккупации территорий, и приглашает всех представителей общественности поддержать реализуемые здесь восстановительные работы.