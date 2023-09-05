Президент Ильхам Алиев принял специального представителя МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений

БАКУ/Trend/ - 5 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял специального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации по нормализации азербайджано-армянских отношений Игоря Ховаева.

Как сообщает Trend, на встрече были обсуждены ситуация в регионе, открытие дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди.

Глава государства довел до внимания, что, несмотря на приглашение представителей армянского населения Карабахского региона Азербайджана в Баку и другие города нашей страны для проведения обсуждений по вопросам реинтеграции, они отказались от этого.

Игорь Ховаев заявил, что Россия и впредь будет продолжать усилия для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и обеспечению устойчивого мира в регионе.