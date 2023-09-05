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Открытие Зангезурского коридора внесет значительный вклад в расширение Среднего коридора - глава МИД Азербайджана

Политика Материалы 5 сентября 2023 13:37 (UTC +04:00)
Открытие Зангезурского коридора внесет значительный вклад в расширение Среднего коридора - глава МИД Азербайджана

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/ - Открытие Зангезурского коридора может внести значительный вклад в расширение потенциала международного транспортного маршрута "Средний коридор – Транскаспийск".

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с комиссаром Европейского союза (ЕС) по политике соседства и расширения Оливером Вархели, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

"Говоря об инициативах, выдвинутых Азербайджаном в области связей по расширению потенциала международного транспортного маршрута "Средний коридор – Транскаспийск", Джейхун Байрамов отметил, что открытие в регионе всех транспортных коммуникаций, в том числе Зангезурского коридора, может внести значительный вклад в этот процесс", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что Джейхун Байрамов находится с официальным визитом в Венгрии.

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