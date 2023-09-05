Новые кадры перевозок сепаратистов в сопровождении российских миротворцев (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Незаконные действия армянских сепаратистов на территории Карабаха продолжаются под эгидой российских миротворцев, сообщает во вторник Trend.

На кадрах, которые представляет вниманию читателей Trend видно, как в очередной раз посредством дороги Ханкенди-Кяркиджахан-Халфали в сопровождении бронетехники миротворцев осуществляются перевозки на боевые позиции армянских незаконных вооруженных формирований.

Напомним, что видеокадры оотносительно незаконных перевозок армян в сопровождении российских миротворцев были зафиксированны и ранее.