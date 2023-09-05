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Новые кадры перевозок сепаратистов в сопровождении российских миротворцев (ВИДЕО)

Политика Материалы 5 сентября 2023 12:55 (UTC +04:00)
Новые кадры перевозок сепаратистов в сопровождении российских миротворцев (ВИДЕО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/ - Незаконные действия армянских сепаратистов на территории Карабаха продолжаются под эгидой российских миротворцев, сообщает во вторник Trend.

На кадрах, которые представляет вниманию читателей Trend видно, как в очередной раз посредством дороги Ханкенди-Кяркиджахан-Халфали в сопровождении бронетехники миротворцев осуществляются перевозки на боевые позиции армянских незаконных вооруженных формирований.

Напомним, что видеокадры оотносительно незаконных перевозок армян в сопровождении российских миротворцев были зафиксированны и ранее.

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