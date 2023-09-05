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В Азербайджане проводятся очередные учебные сборы с военнообязанными (ФОТО)

Политика Материалы 5 сентября 2023 13:16 (UTC +04:00)
В Азербайджане проводятся очередные учебные сборы с военнообязанными (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ/Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны Азербайджанской Республики плану подготовки на 2023 год, проводятся очередные учебные сборы с группой военнообязанных запаса, передает во вторник Trend со ссылкой на минобороны.

На учебных сборах проводятся занятия по строевой подготовке и по связи, военнообязанные осваивают тактико-технические характеристики оружия и техники, а также правила обращения с ними.

Основное внимание на сборах уделяется совершенствованию боевых навыков, повышению знаний и умений военнообязанных запаса.

В Азербайджане проводятся очередные учебные сборы с военнообязанными (ФОТО)
В Азербайджане проводятся очередные учебные сборы с военнообязанными (ФОТО)
В Азербайджане проводятся очередные учебные сборы с военнообязанными (ФОТО)
В Азербайджане проводятся очередные учебные сборы с военнообязанными (ФОТО)
В Азербайджане проводятся очередные учебные сборы с военнообязанными (ФОТО)
В Азербайджане проводятся очередные учебные сборы с военнообязанными (ФОТО)
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