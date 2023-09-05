Выделены средства на проектирование и строительство новой автомобильной дороги Губадлы-Лачин - Распоряжение (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На проектирование и строительство новой автомобильной дороги Губадлы-Лачин выделены средства в размере 20 миллионов манатов.

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, в целях осуществления проектирования и строительства новой автомобильной дороги Губадлы-Лачин, берущей начало от 33-го км автомобильной дороги Худаферин ‒ Губадлы ‒ Лачин, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделены 20 (двадцать) миллионов манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров Азербайджана - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.