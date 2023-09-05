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Начинаются заседания комитетов парламента Азербайджана

Политика Материалы 5 сентября 2023 14:53 (UTC +04:00)
Начинаются заседания комитетов парламента Азербайджана

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В рамках осенней сессии 6 сентября состоится заседание комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Как сообщает во вторник Trend, в повестку заседания комитета включено рассмотрение четырех вопросов.

Это следующие вопросы: отчет о проделанной комитетом работе в период весенней и внеочередной сессий в текущем году; проект плана деятельности комитета в ходе осенней сессии; проект закона Азербайджана об утверждении соглашения между правительством Азербайджана и правительством Грузии о сотрудничестве в области обороны; проект закона Азербайджана о внесении изменений в законы «Об антимонопольной деятельности», «О защите прав потребителей», «О гражданской обороне», «О зерне», «О национальной безопасности», «О государственной тайне», «О подготовке и мобилизации в Азербайджанской Республике» и «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».

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