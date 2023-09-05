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Словакия разработала проект "умное село" для села Гарванд Агдамского района - Борис Коллар

Политика Материалы 5 сентября 2023 15:45 (UTC +04:00)
Словакия разработала проект "умное село" для села Гарванд Агдамского района - Борис Коллар

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Словакия разработала проект "умное село" для села Гарванд Агдамского района.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам председатель Национального совета Словакии Борис Коллар, прибывший с визитом в Баку.

"Цель моего визита в Азербайджан – способствовать дальнейшему развитию отношений между двумя странами, в том числе экономических связей", - сказал он.

Коллар также отметил, что состоятся встречи по поводу разработанного Словакией проекта "умное село" в селе Гарванд Агдамского района.

«Для нас очень важны тесные связи с Азербайджаном. Мы намерены вывести торгово-экономические отношения с Азербайджаном на новый этап», - сказал он.

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