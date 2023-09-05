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Ситуация вокруг Лачинской дороги носит не "гуманитарный", а политический характер – Джейхун Байрамов

Политика Материалы 5 сентября 2023 16:17 (UTC +04:00)
Ситуация вокруг Лачинской дороги носит не "гуманитарный", а политический характер – Джейхун Байрамов

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Предложение открыть дорогу Агдам-Ханкенди и параллельно интенсифицировать использование Лачинской дороги для удовлетворения потребностей армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, было армянской стороной отклонено.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с председателем Национального собрания Венгрии Ласло Кёвером.

Было отмечено, что отказ армянской стороны от предложений Азербайджана показывает, что нынешняя ситуация вокруг Лачинской дороги носит отнюдь не "гуманитарный", как утверждает Армения, а политический характер.

Отметим, что сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем Национального собрания Венгрии Ласло Кёвером в рамках своего официального визита в Венгрию.

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