Джейхун Байрамов встретился с председателем Национального собрания Венгрии (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 5 сентября 2023 года в рамках официального визита в Венгрию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем Национального собрания Венгрии Ласло Кёвером.

Об этом Trend сообщили во вторник в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Согласно информации, на встрече были обсуждены актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами, межпарламентские связи, текущая ситуация в регионе.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что уровень отношений между Азербайджаном и Венгрией, развивающихся в различных сферах, в том числе политической, экономической, энергетической безопасности, гуманитарной, образовательной, культурной и др., вызывает удовлетворение. Было подчеркнуто, что визиты высокого уровня между двумя странами, которые в последние годы стали более интенсивными, еще больше способствуют развитию связей. Было отмечено, что проведенное 4 сентября заседание Азербайджано-венгерского стратегического диалога полезно для определения и практической имплементации направлений дальнейшего сотрудничества. Было подчеркнуто наличие взаимовыгодного сотрудничества в рамках ряда международных организаций, в частности Организации тюркских государств. Отмечена важность дальнейшего повышения интенсивности парламентской дипломатии, в том числе деятельности межпарламентских групп дружбы, имеющих важное значение в развитии отношений.

Министр Джейхун Байрамов также подробно проинформировал о последствиях армянской оккупации азербайджанских территорий на протяжении почти 30 лет, текущей ситуации и новых реалиях в регионе в постконфликтный период, масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых сегодня на освобожденных от оккупации территориях, процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией. Было отмечено, что, несмотря на усилия, предпринятые Азербайджаном, являющимся инициатором мирной повестки дня, в направлении продвижения процесса нормализации, продолжение Арменией военно-политических провокаций против территориальной целостности и суверенитета нашей страны, невыведение ею до сих пор полностью своих вооруженных сил с территорий Азербайджана, препятствование установлению стабильного мира в регионе являются основным источником угрозы. Наряду с этим, было доведено до внимания наличие в регионе минной угрозы. Было отмечено, что предложение открыть дорогу Агдам-Ханкенди и параллельно интенсифицировать использование Лачинской дороги для удовлетворения потребностей армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, было армянской стороной отклонено. Подчеркнуто, что отказ армянской стороны от предложений Азербайджана показывает, что нынешняя ситуация вокруг Лачинской дороги отнюдь не "гуманитарная", как утверждает Армения, а политическая.

Председатель Национального собрания Ласло Кёвер отметил важность контактов на высшем и высоком уровнях, активного сотрудничества между председателями парламентов, а также межпарламентскими группами дружбы и экспертами для развития связей, носящих стратегический характер, между Азербайджаном и Венгрией. Были подчеркнуты наличие перспектив для дальнейшего развития отношений стран, важность использования возможностей в этих направлениях.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.