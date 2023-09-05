Утверждены изменения в структуре Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в «Структуру Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики».

Как передает во вторник Trend, согласно указу, утверждаются изменения в Приложении 2 - «Структуре Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики», утвержденном указом Президента Азербайджанской Республики от 22 декабря 2021 года № 1509 (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2021, № 12, статья 1374).

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из данного указа.