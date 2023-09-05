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Утверждены изменения в структуре Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана - Указ

Политика Материалы 5 сентября 2023 16:21 (UTC +04:00)
Утверждены изменения в структуре Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана - Указ

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в «Структуру Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики».

Как передает во вторник Trend, согласно указу, утверждаются изменения в Приложении 2 - «Структуре Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики», утвержденном указом Президента Азербайджанской Республики от 22 декабря 2021 года № 1509 (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2021, № 12, статья 1374).

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из данного указа.

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