Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Хорватию

Политика Материалы 5 сентября 2023 17:26 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Хорватию

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ/Trend/- 5 сентября 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Хорватию.

Об этом во вторник Trend сообщили в министерстве иностранных дел.

В рамках визита запланированы встречи Джейхуна Байрамова с министром иностранных и европейских дел Хорватии Горданом Грличом Радманом и другими высокопоставленными официальными лицами страны.

В ходе визита также ожидаются участие и выступление главы МИД Азербайджана на круглых столах, посвященных проблемам безопасности на Южном Кавказе и перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Хорватией.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости