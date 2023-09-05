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Президент Ильхам Алиев принял председателя парламента Словакии Бориса Коллара (ФОТО)

Политика Материалы 5 сентября 2023 18:30 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев принял председателя парламента Словакии Бориса Коллара (ФОТО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - 5 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем парламента Словакии Борисом Колларом.

Как сообщает Trend, в ходе беседы было выражено удовлетворение развитием двусторонних связей, отмечен высокий уровень сотрудничества в области энергетики. В этом контексте как важное событие в развитии наших связей было расценено участие Словакии в проекте «Кольцо солидарности» (STRING).

С удовлетворением было отмечено, что делегация Словакии посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана, что это создаст хорошую возможность для обстоятельного ознакомления с проводимыми на этих территориях широкомасштабными восстановительными работами. Было отмечено значение проекта Smart village – «Умное село», который будет реализован Словакией в селе Баш Гарвенд Агдамского района.

На встрече было подчеркнуто, что Словакия вносит вклад в развитие связей между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Был затронут вопрос межпарламентского сотрудничества, выражена уверенность, что визит Бориса Коллара в нашу страну с большой делегацией будет способствовать расширению сотрудничества в этой сфере.

Президент Ильхам Алиев принял председателя парламента Словакии Бориса Коллара (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял председателя парламента Словакии Бориса Коллара (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял председателя парламента Словакии Бориса Коллара (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял председателя парламента Словакии Бориса Коллара (ФОТО)
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