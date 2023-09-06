Хикмет Гаджиев направил открытое письмо New York Times (ФОТО)

БАКУ/Trend/- Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации Президента Хикмет Гаджиев направил открытое письмо издательству New York Times.

Как передает в среду Trend, об этом Хикмет Гаджиев написал на своей странице в социальной сети «X» (Twitter).

«Мне жаль, что NYT вместо того, чтобы быть справедливой платформой для всех голосов, установил брандмауэры и бюрократические барьеры для альтернативных взглядов. "Х" представляет собой более мощную альтернативу, свободную и открытую платформу против информационной монополии некоторых западных СМИ, ведущих пропаганду в советском стиле против моей страны.

Когда мы просматриваем все эти статьи, в том числе NYT, создается впечатление, что все они написаны в одной правительственной студии или PR-компании, финансируемой армянским лобби и правительством», - говорится в публикации.