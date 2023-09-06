Мы не собираемся насильно вручать кому-то то, что они не хотят получать – Новруз Аслан о доставке продовольствия в Ханкенди в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", сообщает в среду Trend.

Гостем передачи стал президент Азербайджанского общества Красного Полумесяца Новруз Аслан.

Как сказал Новруз Аслан, гуманитарная дипломатия Азербайджана произвела шокирующее действие на противоположную сторону.

«Мы делаем то, что должны делать. Как гуманитарная организация Азербайджана мы обязаны отвечать на вызовы, которые существуют или могут иметь место в любой точке нашей страны. Ханкенди – это наша территория, это Карабахская экономическая зона. Мы находимся на своем правовом поле. Это акт доброй воли. Мы туда приехали не с оружием, а лишь с целью совершить акцию гуманитарной дипломатии. Мы готовы были войти в общение с той частью населения, которая находится в Ханкенди. Ведь у отказа тоже есть своя культура. Мы не собираемся насильно вручать кому-то то, что они не хотят получать», - сказал он.

Новруз Аслан подчеркнул, что Армения должна выбрать для себя правильный путь.

«Армения сейчас находится на перепутье и не знает куда и как ей надо двигаться. Этот процесс шатания сегодня очень мешает Армении действовать свободно», - добавил он.