Азербайджанский политолог рассказал о ситуации на дороге Лачин-Ханкенди в эфире BBC (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский политолог рассказал о ситуации на дороге Лачин-Ханкенди в эфире BBC.

Как передает в среду Trend, в совместном эфире с адвокатом Родни Диксоном, которому было поручено дать экспертную правовую оценку ситуации в Карабахе, азербайджанский политолог Орхан Амашев грамотно защитил позицию Азербайджана.

Отвечая на провокационные вопросы ведущего Кристиана Фрейзера о так называемой "блокаде" армянского населения, проживающего в Карабахском экономическом регионе Азербайджана, Амашев опроверг утверждения о том, что дорога Лачин-Ханкенди закрыта.

"Сепаратистский режим в Карабахе политизирует этот "гуманитарный вопрос", поскольку, по сути, дорога Лачин-Ханкенди в настоящее время открыта с целью перевозки нуждающихся в медицинской помощи и доставки медикаментов. Нам нужно понимать, почему дорога Лачин-Ханкенди не подходит для перевозки крупных гуманитарных грузов. Существует огромный риск для безопасности. К примеру, 15 июня произошла перестрелка на пограничном пункте, установленном Азербайджаном на дороге, а в конце июля армяне попытались использовать автомобили МККК для контрабанды несанкционированных товаров", - пояснил он.

Амашев отметил, что была достигнута договоренность как об использовании дороги Лачин-Ханкенди, так и маршрута Агдам-Ханкенди, который до сих пор перекрыт.

"Азербайджан неоднократно предлагал использование дороги Агдам-Ханкенди в качестве альтернативного маршрута. Уже несколько дней представители Азербайджанского общества Красного Полумесяца на дороге Агдам-Ханкенди ожидают разрешения на передачу 40 тонн муки армянскому населению Карабаха", - подчеркнул политолог.

По его словам, утверждения армянской стороны о "голоде" и "гуманитарной катастрофе" не соответсвуют действительности, так как, судя по тому, что можно найти в социальных сетях, армянское население Ханкенди в полной мере наслаждается жизнью.