Армения не проявляет политической воли для нормализации отношений с Азербайджаном - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Армения не проявляет политической воли, необходимой для реальных шагов по нормализации отношений с Азербайджаном, продолжает свой противоречивый подход, постоянно уклоняется от выполнения достигнутых договоренностей, прибегает к политическим и военным провокациям, до сих пор не полностью вывела свои вооруженные силы с азербайджанских территорий, тем самым грубо нарушая свои обязательства и создавая угрозу безопасности в регионе.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с министром иностранных дел и по европейским вопросам Хорватии Грличом Радманом.

Было отмечено, что претензии армянской стороны касательно дороги Лачин-Ханкенди не имеют под собой никаких оснований, доведено до внимания, что отказ от предложений Азербайджана по транспортировке грузов и использованию дорог на территории доказывает, что заявления армянской стороны о "гуманитарной ситуации" являются политической манипуляцией.

Напомним, что накануне министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов совершил официальный визит в Республику Хорватия.