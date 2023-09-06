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Армения не проявляет политической воли для нормализации отношений с Азербайджаном - Джейхун Байрамов

Политика Материалы 6 сентября 2023 15:14 (UTC +04:00)
Армения не проявляет политической воли для нормализации отношений с Азербайджаном - Джейхун Байрамов

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Армения не проявляет политической воли, необходимой для реальных шагов по нормализации отношений с Азербайджаном, продолжает свой противоречивый подход, постоянно уклоняется от выполнения достигнутых договоренностей, прибегает к политическим и военным провокациям, до сих пор не полностью вывела свои вооруженные силы с азербайджанских территорий, тем самым грубо нарушая свои обязательства и создавая угрозу безопасности в регионе.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с министром иностранных дел и по европейским вопросам Хорватии Грличом Радманом.

Было отмечено, что претензии армянской стороны касательно дороги Лачин-Ханкенди не имеют под собой никаких оснований, доведено до внимания, что отказ от предложений Азербайджана по транспортировке грузов и использованию дорог на территории доказывает, что заявления армянской стороны о "гуманитарной ситуации" являются политической манипуляцией.

Напомним, что накануне министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов совершил официальный визит в Республику Хорватия.

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