Распространение в соцсетях видеоматериалов, связанных с ВС Азербайджана, влечет за собой серьезную юридическую ответственность - СГБ

БАКУ /Trend/ - Распространение в социальных сетях видеоматериалов, связанных с Вооруженными силами Азербайджанской Республики, влечет за собой серьезную юридическую ответственность.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в заявлении пресс-службы Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Было отмечено, что в последние дни в сегменте Telegram-каналов, связанных со спецслужбами Армении, размещаются призывы к распространению через социальные сети видеокадров, связанных с воинскими соединениями азербайджанской армии, их дислокацией, перемещениями, боевой и мобилизационной подготовкой, вооружением, военной техникой.

"Служба государственной безопасности взяла эти случаи под контроль, и будет обеспечено принятие необходимых мер в отношении лиц, проявляющих инициативу к аналогичным действиям.

Заявляем, что абсолютно недопустимо вести и распространять видеозаписи, которые наносят серьезный ущерб национальной безопасности и обороноспособности нашей страны, содержат информацию, относящуюся к Вооруженным силам Азербайджанской Республики и составляющую государственную тайну, призываем граждан воздерживаться от совершения таких действий.

В то же время подчеркиваем, что умышленное совершение указанных противоправных действий является предметом расследования по подозрению в совершении преступлений, связанных с разглашением государственной тайны, а в некоторых случаях - в государственной измене и влечет соответствующие меры юридической ответственности", - говорится в заявлении СГБ.