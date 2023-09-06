Глава МИД Азербайджана встретился с министром экономики и устойчивого развития Хорватии (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:57)

БАКУ /Trend/ - В рамках официального визита в Республику Хорватия министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром экономики и устойчивого развития Хорватии Давором Филиповичем.

Как передает в среду Trend, об этом сообщает МИД Азербайджана.

Было отмечено, что на встрече стороны обменялись мнениями об экономических и торговых связях между двумя странами, а также о возможностях сотрудничества в области энергетики, информационных технологий, туризма, фармацевтики, разминирования и других сферах.

С удовлетворением подчеркнув, что в прошлом году торговый оборот между двумя странами достиг 1 миллиарда долларов США, было отмечено, что существуют широкие перспективы для диверсификации и укрепления двустороннего и многостороннего сотрудничества в указанных областях, а также важность расширения контактов между двумя странами в этом направлении.

Была подчеркнута важность проведения очередного заседания совместной межправительственной комиссии по содействию экономическому сотрудничеству, в том числе организация деловых поездок представителей соответствующих министерств с целью изучения и развития взаимных инвестиционных возможностей в обеих странах, определения перспективных направлений сотрудничества, расширения связей между деловыми кругами двух стран. Хорватские бизнесмены были приглашены воспользоваться созданным в Азербайджане благоприятным бизнес-и инвестиционным климатом, активно сотрудничать с коллегами из Азербайджана, было отмечено значение Алятской свободной экономической зоны в этом направлении.

Джейхун Байрамов проинформировал об инициативах, выдвинутых Азербайджаном в направлении расширения потенциала Среднего коридора, и рассказал о многочисленных благоприятных перспективах для хорватских транзитных операторов и логистических компаний воспользоваться возможностями, которые предоставляет Средний коридор.

На встрече стороны также обсудили направления сотрудничества хорватских компаний в постконфликтный период по проектам, реализуемым в направлении восстановления освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.