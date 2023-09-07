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Президент Ильхам Алиев принял министров тюркских государств, принимающих участие в мероприятиях, проходящих в Баку (ФОТО)

Политика Материалы 7 сентября 2023 10:18 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев принял министров тюркских государств, принимающих участие в мероприятиях, проходящих в Баку (ФОТО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - 7 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участников второй встречи министров по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями государств-членов и государств-наблюдателей Организации тюркских государств и международных учений «Баку-2023» - генерального секретаря Организации тюркских государств Кубанычбека Омуралиева, министра внутренних дел Турции Али Ерликая, министра по чрезвычайным ситуациям Казахстана Сырыма Шарипханова, министра по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана Бообека Ажикеева, министра по чрезвычайным ситуациям Узбекистана Абдуллу Кулдашева и министра внутренних дел Северного Кипра Дурсуна Огуза.

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Президент Ильхам Алиев принял министров тюркских государств, принимающих участие в мероприятиях, проходящих в Баку (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял министров тюркских государств, принимающих участие в мероприятиях, проходящих в Баку (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял министров тюркских государств, принимающих участие в мероприятиях, проходящих в Баку (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял министров тюркских государств, принимающих участие в мероприятиях, проходящих в Баку (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял министров тюркских государств, принимающих участие в мероприятиях, проходящих в Баку (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял министров тюркских государств, принимающих участие в мероприятиях, проходящих в Баку (ФОТО)
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