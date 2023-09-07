Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Бразилии

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Федеративной Республики Бразилия Луису Инасиу Луле да Силве.

«Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Федеративной Республики Бразилия – Дня независимости.

В этом году Азербайджан и Бразилия отметят знаменательную годовщину – 30-летие установления дипломатических отношений. Верю, что совместными усилиями наши межгосударственные связи и впредь будут развиваться в интересах наших народов в русле дружбы и сотрудничества как в двустороннем порядке, так и в рамках международных институтов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Вашему народу – постоянного спокойствия и благополучия», - говорится в письме.