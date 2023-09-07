Пресечена попытка армянских вооруженных формирований установить фортификационные сооружения - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 7 сентября с 12:35 до 14:00 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в Ходжавендском и Агдамском районах.

Об этом в четверг Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

"В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, эти действия были немедленно пресечены", - сказали в ведомстве.