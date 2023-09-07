Президент Ильхам Алиев: Начало работы в Баку заседания министров по чрезвычайным ситуациям Организации тюркских государств является очень важным событием

БАКУ /Trend/ - Начало работы в Баку заседания министров по чрезвычайным ситуациям Организации тюркских государств - очень важное событие. Уверен, что заседание пройдет очень хорошо, результаты тоже будут весьма успешными.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече участников второй встречи министров по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями государств-членов и государств-наблюдателей Организации тюркских государств и международных учений «Баку-2023».

Подчеркнув, что через два месяца состоится Саммит на уровне глав тюркских государств, глава государства отметил: «Сейчас идет серьезная подготовительная работа к Саммиту, в том числе идет работа по управлению чрезвычайными ситуациями. Насколько мне известно, на заседании также и предусмотрена подготовка соглашения о взаимной помощи. В этом есть большая необходимость, потому что все мы хорошо знаем, что в последнее время в нашем регионе и мире в целом резко возросло количество чрезвычайных ситуаций. Тому есть много причин. Однако факт заключается в том, что сегодня невиданные наводнения, землетрясения, пожары стали обычным явлением».