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Президент Ильхам Алиев: В последние годы все страны-члены и страны-наблюдатели оказывают большую поддержку Организации тюркских государств

Политика Материалы 7 сентября 2023 15:37 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: В последние годы все страны-члены и страны-наблюдатели оказывают большую поддержку Организации тюркских государств

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Тюркский мир – это большая семья, и я рад, что в последние годы все страны-члены и страны-наблюдатели оказывают организации большую поддержку.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече участников второй встречи министров по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями государств-членов и государств-наблюдателей Организации тюркских государств и международных учений «Баку-2023».

Подчеркнув, что эта поддержка должна оказываться и в последующие годы, Президент Азербайджана отметил: «Сегодня Организация тюркских государств сумела занять достойное место в мировом масштабе. Однако мы должны и впредь активно работать, чтобы наши возможности влияния были еще шире. Здесь, конечно, и взаимопомощь, и в то же время укрепление экономических связей, постоянная координация и проведение консультаций в политической плоскости, взаимопомощь в сфере безопасности - то есть все это важные факторы, которые еще больше укрепят наше единство. Уверен, что позиции и роль нашей организации в мире в ближайшем будущем еще больше возрастут».

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