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Президент Ильхам Алиев: Для Азербайджана отношения с тюркскими государствами являются первостепенной задачей во внешней политике

Политика Материалы 7 сентября 2023 15:39 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Для Азербайджана отношения с тюркскими государствами являются первостепенной задачей во внешней политике

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Для Азербайджана отношения с тюркскими государствами являются первостепенной задачей во внешней политике.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев на встрече участников второй встречи министров по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями государств-членов и государств-наблюдателей Организации тюркских государств и международных учений «Баку-2023».

«Неслучайно, что за последние несколько лет я совершил многочисленные визиты в страны, входящие в организацию. Главы государств и правительств стран-членов организации также совершили многочисленные визиты в Азербайджан, в этом году также намечаются визиты. То есть это еще раз показывает, что мы на правильном пути», - отметил глава государства.

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