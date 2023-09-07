Президент Ильхам Алиев: Для Азербайджана отношения с тюркскими государствами являются первостепенной задачей во внешней политике

БАКУ /Trend/ - Для Азербайджана отношения с тюркскими государствами являются первостепенной задачей во внешней политике.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев на встрече участников второй встречи министров по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями государств-членов и государств-наблюдателей Организации тюркских государств и международных учений «Баку-2023».

«Неслучайно, что за последние несколько лет я совершил многочисленные визиты в страны, входящие в организацию. Главы государств и правительств стран-членов организации также совершили многочисленные визиты в Азербайджан, в этом году также намечаются визиты. То есть это еще раз показывает, что мы на правильном пути», - отметил глава государства.