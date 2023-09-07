Трое арестованных в Азербайджане армянских футболистов выдворены за пределы страны

БАКУ /Trend/ - Трое армянских футболистов, арестованных ранее в Азербайджане, выдворены за пределы страны, передает в четверг Trend со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана.

Напомним, что 28 августа на ППП "Лачин" были задержаны трое армян, оскорбивших азербайджанский флаг.

В 2021 году в некоторых средствах массовой информации и на различных страницах в социальных сетях были распространены видеозаписи, на которых армянские футболисты совершают оскорбительные действия в отношении Государственного флага Азербайджана.

В связи с этим Генеральным прокурором Азербайджана было возбуждено уголовное дело по статьям 283.2.3 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, совершенное организованной группой) и 324 (оскорбительные действия в отношении Государственного флага или Государственного герба Азербайджана) Уголовного кодекса АР, расследование данного дела поручено следственному управлению прокуратуры.

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