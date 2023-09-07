Президент Ильхам Алиев: На нашем мероприятии должен и будет развеваться флаг и Северного Кипра

БАКУ /Trend/ - Сегодня впервые среди нас присутствует и представитель Северного Кипра. Хочу особо поприветствовать наших тюркских братьев из Северного Кипра. Министр представлен здесь в качестве наблюдателя, но в то же время со своим флагом. Конечно, на нашем мероприятии должен и будет развеваться флаг и Северного Кипра.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече участников второй встречи министров по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями государств-членов и государств-наблюдателей Организации тюркских государств и международных учений «Баку-2023».

«Азербайджан всегда был рядом с нашими братьями, объединенными во всем тюркском мире, и очень отрадно, что на последнем саммите Северный Кипр был избран наблюдателем в Организации тюркских государств. Сердечно поздравляю всех наших тюркских братьев по этому случаю. Это еще раз демонстрирует наше единство, еще раз показывает нашу волю. Это говорит о том, что мы находимся и всегда будем рядом друг с другом на пути справедливости», - подчеркнул глава государства.