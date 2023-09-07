Большинство армянского населения Карабаха не поддерживает идею отказа от дороги Агдам-Ханкенди - Эльчин Амирбеков

БАКУ /Trend/ - Большинство армянcкого населения Карабаха не поддерживает идею отказа от дороги Агдам-Ханкенди.

Как передает в четверг Trend, об этом заявил представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью Deutsche Welle.

"Мы знаем, что мнение об отказе от дороги Агдам-Ханкенди (второй дороги, которая будет использоваться для перевозки продовольственных грузов) разделяет не все население. Но эти люди запуганы, у них нет никаких прав на самовыражение, а те, кто это делает, подвергаются преследованиям. Но мы все еще хотим найти решение", - сказал он.

Амирбеков отметил, что Азербайджан проявил максимальную гибкость в контактах с основными заинтересованными сторонами, такими как Россия, США и ЕС, в поисках решения.

"Я думаю, что чем больше продолжается эта ситуация, тем больше мы отдаляемся от перспективы возобновления реального мирного процесса, где нам придется вновь обсудить проект мирного соглашения, восстановления коммуникационных связей и делимитации границ", - добавил он.