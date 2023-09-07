Джейхун Байрамов принял спецпредставителя МИД России (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя министерства иностранных дел России по нормализации азербайджано-армянских отношений Игоря Ховаева.

Об этом Trend сообщили в четверг в министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече обсуждались мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, а также текущая ситуация в регионе.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что заявления, риторика и провокации армянской стороны, подрывающие мирную повестку и направленные против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, подрывают усилия и инициативы по установлению прочного мира в регионе. Также была подчеркнута недопустимость вмешательства Армении во внутренние дела Азербайджана.

Было отмечено, что отказ армянской стороны от предложения об интенсификации использования Лачинской дороги параллельно с открытием дороги Агдам-Ханкенди на фоне необоснованных претензий в связи с якобы “напряженной гуманитарной ситуацией” и “блокадой” в регионе свидетельствует о том, что ситуация носит не гуманитарный, а скорее политический характер.

В частности, была подчеркнута важность осуждения международным сообществом подобных шагов со стороны Армении, активизирующей свои политические и военные провокации против Азербайджана.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.