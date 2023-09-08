Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Завершились учебные сборы с военнообязанными (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 8 сентября 2023 09:35 (UTC +04:00)
Завершились учебные сборы с военнообязанными (ФОТО/ВИДЕО)

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на 2023 год, в Н-ской воинской части завершились учебные сборы с группой военнообязанных запаса, передает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"В ходе сборов с военнообязанными были проведены занятия по боевой подготовке, на которых военнообязанным были разъяснены тактико-технические характеристики оружия и техники и правила обращения с ними. Также было проверено морально-психологическое состояние военнослужащих, проведены просветительские беседы в духе приверженности национально-духовным ценностям, государственности и патриотизму", - сказали в ведомстве.

Как отмечается, после завершения учебных сборов военнослужащие в сопровождении представителей соответствующей государственной структуры были отправлены по месту жительства.

Завершились учебные сборы с военнообязанными (ФОТО/ВИДЕО)
Завершились учебные сборы с военнообязанными (ФОТО/ВИДЕО)
Завершились учебные сборы с военнообязанными (ФОТО/ВИДЕО)
Завершились учебные сборы с военнообязанными (ФОТО/ВИДЕО)
Завершились учебные сборы с военнообязанными (ФОТО/ВИДЕО)
Завершились учебные сборы с военнообязанными (ФОТО/ВИДЕО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости