БАКУ /Trend/ - Азербайджан присоединяется к еще нескольким международным документам.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по международным отношениям и межпарламентским связям.

Так, на заседании обсуждались законопроекты о присоединении к “Одиннадцатому дополнительному протоколу к Уставу Всемирного почтового союза”, “Третьему дополнительному протоколу к Общему регламенту Всемирного почтового союза”, «Всемирной почтовой конвенции», «Заключительному протоколу к Всемирной почтовой конвенции», «Договору о почтовых платежных услугах», «Заключительному протоколу договора о почтовых платежных услугах», "Протоколу о внесении изменений в конвенцию “О преступлениях и некоторых иных деяниях, совершенных на борту воздушного судна”, об утверждении “Документа от 1986 г. о внесении изменений в Устав Международной организации труда”, а также утверждение Протокола о внесении изменений в "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Секретариатом Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (Секретариат ТюркПА) о размещении".

После обсуждений документы были рекомендованы на рассмотрение на пленарном заседании Милли Меджлиса.