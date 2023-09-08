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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Северную Македонию объединяют отношения дружбы и сотрудничества

Политика Материалы 8 сентября 2023 11:17 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Северную Македонию объединяют отношения дружбы и сотрудничества

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Северную Македонию объединяют отношения дружбы и сотрудничества.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева Президенту Республики Северная Македония Стево Пендаровскому по случаю Дня независимости этой страны.

"Верю, что, используя имеющиеся возможности на благо наших стран, мы будем прилагать совместные усилия для укрепления наших дружественных отношений, продолжения плодотворного сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней основе", - говорится в письме.

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