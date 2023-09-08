Повышается профессионализм подразделений ПВО Азербайджана – минобороны (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки, утвержденным министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, в подразделениях ПВО проведены занятия с боевой стрельбой, передает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"В целях совершенствования практических навыков и повышения боевой подготовки личного состава в ходе занятий были выполнены боевые стрельбы. Были успешно выполнены поставленные боевые задачи по обнаружению и уничтожению посредством переносных зенитно-ракетных комплексов воздушных целей условного противника", - говорис

Как отмечается, в различных видах войск Азербайджанской Армии продолжаются занятия, проводимые в целях повышения знаний, навыков военнослужащих и поддержания высокого уровня боевой подготовки.